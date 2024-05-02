فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة، عقوبات على 5 أشخاص هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد، لتقديمهم المساعدة لحسن مقلد، الذي تتهمه واشنطن بتمويل "حزب الله"، للتهرب من العقوبات الأميركيّة وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم "الحزب".

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