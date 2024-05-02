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لبنان

بالأسماء... عقوبات أميركيّة على 5 أشخاص "يدعمون مموّلاً لـ"الحزب"

Lebanon 24
02-05-2024 | 10:45
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فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة، عقوبات على 5 أشخاص هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد، لتقديمهم المساعدة لحسن مقلد، الذي تتهمه واشنطن بتمويل "حزب الله"، للتهرب من العقوبات الأميركيّة وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم "الحزب".
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