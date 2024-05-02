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لبنان

لطلاب الشهادة المتوسطة والثانوية العامة... إليكم هذا الخبر عن مواعيد الإمتحانات

Lebanon 24
02-05-2024 | 10:47
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اصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة ادارية اعلنت فيها مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة وجاءت على الشكل التالي:
 
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