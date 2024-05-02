ضو: رشوة بـ 250 مليون يورو لاربع سنوات

كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "المطلوب هو سياسة متكاملة لإعادة اللاجئين السوريين مع دعم اوروبي. رشوة مالية ب 250 مليون يورو لاربع سنوات هي لشراء سكوت الدولة اللبنانية وليست حلا. لسوء الحظ زيارة الاوروبيين كانت فرصة لطرح خطة من قبل لبنان ومطالبتهم بالتعاون لتطبيقها. انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة مسألة فائقة الضرورة".

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