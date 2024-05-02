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لبنان

إنتشار أمني واطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
02-05-2024 | 11:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بسرقة محل لبيع الألبسة الرجالية في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس، من قبل مجهولين.


وفي التفاصيل، دخل مجهولان الى محل لبيع الألبسة الرجالية في منطقة الضم والفرز في طرابلس بحجة شراء الثياب، وسرقا الاغراض التي اختاراها ثمّ فرّا مسرعين على متن دراجة نارية.
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على الأثر، قام صاحب المحل ويدعى "ط.ح" باللحاق بهما فحصل تبادل لاطلاق النار بين الطرفين، ليتوارى بعدها السارقان عن الانظار.


وقد سّجل انتشار لوحدات الجيش والمخابرات في المكان وفتح تحقيق بالحادثة تمهيداً لتعقب مطلقي النار وتوقيفهم. 


وعلم انه تمّ إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء انتشار الجيش في المكان وضبط بحوزته مسدس حربي غير مرخص.
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