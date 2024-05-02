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لبنان

بيان من أمانة السجل العقاري في طرابلس.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-05-2024 | 11:18
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أعلنت أمانة السجل العقاري في طرابلس عن استقبال المواطنين يومَي الثلثاء والخميس من كل أسبوع.
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أمانة السجل العقاري

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