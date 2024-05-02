إشكال بساحة النجمة في طرابلس.. ماذا جرى؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع إشكال فردي في منطقة ساحة النجمة- طرابلس بين كل من المدعو "ع.ق" وبين المدعو "ي.س"، تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من قبل الطرف الأخير وفراره الى جهه مجهولة.وقد عرف أن الاشكال ناتج على خلفية قيام طرفي الاشكال الأول بالاعتداء بالضرب على طرف الاشكال الثاني.