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لبنان

إشكال بساحة النجمة في طرابلس.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 11:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع إشكال فردي في منطقة ساحة النجمة- طرابلس بين كل من المدعو "ع.ق" وبين المدعو "ي.س"، تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من قبل الطرف الأخير وفراره الى جهه مجهولة.
 
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وقد عرف أن الاشكال ناتج على خلفية قيام طرفي الاشكال الأول بالاعتداء بالضرب على طرف الاشكال الثاني.
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