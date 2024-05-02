مداهمة منزل في عدلون.. هذا ما تمّ ضبطه

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في إطار المتابعة لملف السرقات ضمن نطاق فصيلة عدلون ومخفر الزرارية وبعد الاستقصاءات والتحريات المستمرة التي تقوم فيها دوريات الفصيلة، أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من فصيلة عدلون عملت على مداهمة منزل المطلوب "م.ع.م".وتمّ ضبط 5 دراجات نارية مسروقة بإشارة القضاء المختص.