20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جثة هامدة تصل الى مستشفى في بعلبك.. اليكم ما كشف عن سبب الوفاة
Lebanon 24
02-05-2024
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" بوصول المدعوة "عليا م."، 40 عاماً، الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك جثة هامدة.
وتشير المعطيات الأولية الى ان سبب الوفاة المبدئي هو التسمم.
وقد حضرت الأجهزة الامنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
02/05/2024 22:37:28
02/05/2024 22:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. أب يقتل ابنته ويقطع جثتها
Lebanon 24
جريمة مروعة.. أب يقتل ابنته ويقطع جثتها
02/05/2024 22:37:28
02/05/2024 22:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بحثاً عن الذهب.. توقيف سوريين لحفرهم انفاقاً في منزل في بعلبك
Lebanon 24
بحثاً عن الذهب.. توقيف سوريين لحفرهم انفاقاً في منزل في بعلبك
02/05/2024 22:37:28
02/05/2024 22:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قضى غرقاً.. العثور على جثة رجل مجهول الهويّة في الروشة
Lebanon 24
قضى غرقاً.. العثور على جثة رجل مجهول الهويّة في الروشة
02/05/2024 22:37:28
02/05/2024 22:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك
جثة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد حادثة مطعم بشارة الخوري.. معطيات مهمة تظهر!
Lebanon 24
هذا جديد حادثة مطعم بشارة الخوري.. معطيات مهمة تظهر!
15:45 | 2024-05-01
01/05/2024 03:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
02/05/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو غضب في الدامور... ومطالبات بتحرّك فوريّ
Lebanon 24
بالفيديو غضب في الدامور... ومطالبات بتحرّك فوريّ
08:12 | 2024-05-02
02/05/2024 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
07:39 | 2024-05-02
02/05/2024 07:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"
05:26 | 2024-05-02
02/05/2024 05:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:09 | 2024-05-02
ميقاتي: مساعدة المليار يورو للبنان ليست رشوى وكل مقيم غير شرعي سيتم ترحيله
15:29 | 2024-05-02
العثور على عبوة معدّة للتفجير تحت سيارة إمام مسجد في عكار!
15:10 | 2024-05-02
الطبش: اصبنا بالذهول والصدمة بعد خبر توقيف عصابة تقوم باغتصاب أطفال
15:00 | 2024-05-02
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:44 | 2024-05-02
حالته حرجة.. أصيب بطلق ناري في بلدة الحوش
14:33 | 2024-05-02
مفاجأة جديدة عن فضيحة "التيك توكرز" في لبنان.. هذه آخر معلومة عنها!
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
02/05/2024 22:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
02/05/2024 22:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
02/05/2024 22:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24