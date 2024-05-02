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لبنان

جثة هامدة تصل الى مستشفى في بعلبك.. اليكم ما كشف عن سبب الوفاة

Lebanon 24
02-05-2024 | 12:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوصول المدعوة "عليا م."، 40 عاماً، الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك جثة هامدة.


وتشير المعطيات الأولية الى ان سبب الوفاة المبدئي هو التسمم.

وقد حضرت الأجهزة الامنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.
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بعلبك

جثة

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