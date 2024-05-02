جثة هامدة تصل الى مستشفى في بعلبك.. اليكم ما كشف عن سبب الوفاة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوصول المدعوة "عليا م."، 40 عاماً، الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك جثة هامدة.





وتشير المعطيات الأولية الى ان سبب الوفاة المبدئي هو التسمم.



وقد حضرت الأجهزة الامنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.