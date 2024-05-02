عن "الورقة الفرنسية" بشأن التهدئة جنوبا.. هذا ما قالته "فرنسا"

بعدما استلم لبنان الورقة الفرنسية المعدّلة التي تهدف إلى خفض التصعيد ووقف القتال في الجنوب، عقب زيارة وزير الخاريجة الفرنسي ستيفان سيجورنيه كل من بيروت وتل أبيب، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن "فرنسا لا تزال تنتظر الردّ الإسرائيلي على مقترح التهدئة بشأن لبنان".

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وأضافت وزارة الخارجية لـ"العربية" أن" فرنسا لن تعلق على ما قيل حول مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان".

وأكّدت أن فرنسا "سلّمت إسرائيل ولبنان خارطة طريق لخفض التصعيد".

في سياق آخر لفتت الخارجية الفرنسية إلى أن "على إسرائيل تلبية طلب العدل الدولية بشأن إيصال المساعدات لغزة"، حيث أدانت هجمات المستوطنين على قافلات الإغاثة الأردنية. (العربية)