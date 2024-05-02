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لبنان

افتتاح مهرجان BATROUN SPRING FEST بمشاركة 200 عارض

Lebanon 24
02-05-2024 | 12:43
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افتتحت جمعية تجار البترون وقضائها مهرجان Batroun SpringFest ، في الشارع العام للمدينة، بمشاركة 200 عارض من مختلف المناطق اختاروا مدينة البترون لتسويق صناعاتهم ومنتجاتهم على مدى 6 أيام.

 ويهدف المهرجان إلى تنمية الصناعات الوطنية ودعمها وتكريس مدينة البترون محطة لمساعدة أصحاب الصناعات على إطلاق منتجاتهم على اختلافها.

 ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من المعروضات على اختلافها، بدءا بالأشغال اليدوية والرسم والحرفيات والمأكولات وكل أنواع الاكسسوارات والزينة والمجوهرات والصابون والشمع المعطر، إضافة إلى عروض لتصفيف الشعر وتزيينه وتصميم الأزياء وأنواع عدة من الألبسة والحقائب والقبعات.

 وتتخلل المهرجان نشاطات ترفيهية وفنية واستعراضية، ويستمر حتى السادس من أيار الجاري.

( الوكالة الوطنية)
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