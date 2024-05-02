هذا ما حصل في القبة مساء اليوم

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أقدم المدعو "ن.ق" على اطلاق النار من مسدس حربي في الهواء، اثر اشكال وقع بينه وبين المدعو "ص.ك" في محلة شارع الجديد في منطقة القبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".أفيد بان مطلق النار لاذ بالفرار من دون تسجيل اصابات.وقد عرف ان الاشكال بين الطرفين ناتج عن خلفيات استفزازية.