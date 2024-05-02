Advertisement

لبنان

مفاجأة جديدة عن فضيحة "التيك توكرز" في لبنان.. هذه آخر معلومة عنها!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-05-2024 | 14:33
A-
A+
Doc-P-1194802-638502825241421849.jpg
Doc-P-1194802-638502825241421849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الفضيحة التي هزّت لبنان إثر توقيف "تيكتوكر" شهير قام بالتحرش واغتصاب الأطفال بالاشتراك مع عصابة، أوضح مصدر أمني أنّ هناك خيوطًا أخرى بدأت تتكشف في هذا الملف وأنّ هناك متهمين يخضعون للتحقيق وآخرين تتابعهم القوى الأمنية.
Advertisement
وأضاف المصدر "هناك أشخاص ضالعين في هذه القضية خارج لبنان.
والجدير ذكره أنه تم توقيف 7 متهمين حتى الآن وتبيّن أنّ الشبكة قديمة جدًا ومنذ أكثر من سنتين وليست حديثة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:09 | 2024-05-02
16:45 | 2024-05-02
16:21 | 2024-05-02
15:55 | 2024-05-02
15:43 | 2024-05-02
15:29 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24