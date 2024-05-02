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لبنان
مفاجأة جديدة عن فضيحة "التيك توكرز" في لبنان.. هذه آخر معلومة عنها!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-05-2024
|
14:33
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بعد الفضيحة التي هزّت لبنان إثر توقيف "تيكتوكر" شهير قام بالتحرش واغتصاب الأطفال بالاشتراك مع عصابة، أوضح مصدر أمني أنّ هناك خيوطًا أخرى بدأت تتكشف في هذا الملف وأنّ هناك متهمين يخضعون للتحقيق وآخرين تتابعهم القوى الأمنية.
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وأضاف المصدر "هناك أشخاص ضالعين في هذه القضية خارج لبنان.
والجدير ذكره أنه تم توقيف 7 متهمين حتى الآن وتبيّن أنّ الشبكة قديمة جدًا ومنذ أكثر من سنتين وليست حديثة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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