مفاجأة جديدة عن فضيحة "التيك توكرز" في لبنان.. هذه آخر معلومة عنها!

بعد الفضيحة التي هزّت لبنان إثر توقيف "تيكتوكر" شهير قام بالتحرش واغتصاب الأطفال بالاشتراك مع عصابة، أوضح مصدر أمني أنّ هناك خيوطًا أخرى بدأت تتكشف في هذا الملف وأنّ هناك متهمين يخضعون للتحقيق وآخرين تتابعهم القوى الأمنية.

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وأضاف المصدر "هناك أشخاص ضالعين في هذه القضية خارج لبنان.

والجدير ذكره أنه تم توقيف 7 متهمين حتى الآن وتبيّن أنّ الشبكة قديمة جدًا ومنذ أكثر من سنتين وليست حديثة.