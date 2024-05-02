حالته حرجة.. أصيب بطلق ناري في بلدة الحوش

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نقل "العسكري" في الجيش، المدعو "علي م" من بلدة الحوش الى مستشفى رياق العام، إثر اصابته بطلق ناري في الصدر وحالته حرجة.وأفادت مندوبة "لبنان 24" بتضارب في المعلومات حول اقدامه على اطلاق النار على نفسه أم بفعل شخص اخر.وقد حضرت الاجهزة الامنية وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات اصابته.