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لبنان

حالته حرجة.. أصيب بطلق ناري في بلدة الحوش

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:44
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نقل "العسكري" في الجيش، المدعو "علي م" من بلدة الحوش الى مستشفى رياق العام، إثر اصابته بطلق ناري في الصدر وحالته حرجة.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" بتضارب في المعلومات حول اقدامه على اطلاق النار على نفسه أم بفعل شخص اخر.
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وقد حضرت الاجهزة الامنية وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات اصابته.
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