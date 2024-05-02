مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 2/5/2024

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

محادثات من العيار البارز رسمت نوعا من التفاهم اللبناني - الأوروبي على مستوى مواجهة أزمة النزوح السوري على وجه الخصوص وذلك على مسافة اقل من شهر على موعد المؤتمر الدولي الذي يلتئم في بروكسل.

المحادثات تولاها الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية سواء في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أو في السراي الذي شهد لقاء ثلاثيا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل الإجتماع الموسع الذي تمخض عنه إعلان دعم لبنان بحزمة مالية مقدارها مليار يورو.

الرئيس بري كان واضحا في تأكيده أن اللقاء اليوم كان عمليا بامتياز ولاحظ ردا على سؤال للNBN أن هذه أكثر مرة فيها إيجابيات للبنان في ما خص أزمة النزوح.

ودعا الأطراف المعنية بهذا الملف إلى التواصل مع الحكومة السورية لأن حضورها اصبح طاغيا على معظم الأراضي السورية.

هذه النقطة شدد عليها أيضا الرئيس ميقاتي واضاف تحذيرا مكررا من تحول لبنان إلى بلد عبور من سوريا إلى أوروبا.

في المقابل أبدت رئيسة المفوضة الأوروبية تفهما للتحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين ووعدت بمحاولة استكشاف العمل على نهج أكثر تنظيما للعودة الطوعية إلى سوريا.

وعلى الموجة نفسها أكد الرئيس القبرصي وجوب مناقشة مسألة العودة الطوعية مشددا على أن الوضع في بعض المناطق السورية يجب إعادة النظر فيه.

المحادثات اللبنانية - الأوروبية عرجت على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وفي هذا الشأن أكد الرئيس بري أن لبنان لا يريد الحرب وهو لا يزال ملتزما بقواعد الإشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها وشدد على أن وقف العدوان على غزة سينعكس على لبنان والمنطقة مكررا استمرار التزام لبنان بالقرار 1701.

على الصعيد الميداني واصل العدو الإسرائيلي خرقه لهذا القرار حيث قصف اليوم مناطق حدودية فيما استباح طيرانه الحربي سماء لبنان حيث خرق جدار الصوت فوق صيدا ومناطق أخرى مروعا المواطنين

في ما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة تحدث مصدر رسمي مصري عن تقدم إيجابي في مفاوضات التهدئة وذلك على وقع تهديدات إسرائيلية باجتياح رفح.

وفيما تتواصل انتفاضة طلاب الجامعات المتضامنين مع غزة في الولايات المتحدة ارتفع عدد المعتقلين منهم على يد الشرطة إلى 1700.

وفي خطوة ذات دلالة أعلن الرئيس الكولومبي أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل واصفا بنيامين نتنياهو بأنه مرتكب إبادة جماعية. وقد رحبت حماس بهذا القرار الذي اعتبرته تل أبيب خدمة للحركة.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

والله عيب.

فزيارة رئيس قبرص ورئيسة المفوضية الاوروبية شكلت اليوم وصمة عار على اوروبا، بل وصمة عار على المجتمع الدولي بأسره.

المسؤولان جاءا لينقلا للمسوؤلين اللبنانيين رسالة واضحة: خذوا حزمة مساعدات لكم وللقوى الامنية، وليبق النازحون عندكم واحموا حدودنا من الهجرة غير الشرعية!

فمن قال لرئيس قبرص ولرئيسة المفوضية الاوروبية ان القوى الامنية اللبنانية حرس حدود لدول أخرى؟ ومن قال لهما ان لبنان معروض للبيع وان سعره يقدر ب 250 مليون دولار على اربع سنوات ؟

والانكى ان رئيسة المفوضية الاوروبية مننت اللبنانيين ب 2،6 مليار يورو قدمها الاتحاد الاوروبي للاجئين السوريين وللمجتمعات المضيفة!

فلتتذكر السيدة فوديرلاين ان كلفة النازحين السوريين على لبنان بلغت 30 مليار يورو حدا ادنى، في حين تذكر بعض الدراسات انها تجاوزت الخمسين مليارا.

علما ان لبنان عندما استقبل النازحين السوريين لم يستقبلهم طمعا باموال، بل حرصا على سلامتهم ، وقد اصبح بامكانهم اليوم العودة إما الى سوريا النظام، او سوريا المعارضة.

وعليه، كلمة واحدة تقال للاوروبيين وللمجتمعين العربي والدولي: كفى... فالسكوت على ما يحصل اضحى جريمة.

لذلك، اوقفوا جريمتكم المتمادية بحق لبنان واللبنانيين.

وتذكروا انه كما قاوم لبنان توطين الفلسطينيين في القرن الفائت، فانه سيقاوم توطين السوريين في هذا القرن. فلبنان للبنانيين واللبنانيين فقط، شاء من شاء وأبى من أبى

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

الجهد العسكري في غزة انتهى، ولم تعد هناك حرب. والاستراتيجية المتبعة لم تعد ملائمة.

هكذا يرى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا عاموس يادلين الحالة الصهيونية بدلائله العسكرية والامنية، شاكيا من غياب المكمل السياسي الضروري لاي حرب..

فالحرب باتت في عمق المجتمع الصهيوني وليس فقط بين صفوف حكومته، وعملية تبادل الاسرى والذهاب الى تهدئة يسمع صدى انفجاراتها داخل الشوارع السياسية الصهيونية بوضوح شديد. مع تشديد الخبراء والعارفين بواقع الحال الا سبيل لحكومة نتنياهو الا القبول باتفاق لوقف الحرب مهما كانت التكلفة، فكيانهم امام مفترق تاريخي خطير ولا امكانية للهروب الى الامام..

والى الامام يهرب الاميركي مجبرا مع ربيبه الصهيوني، فبعد ان حطم كل ادعاءات الانسانية والشعارات الاخلاقية بدعمه لاكبر حروب الابادة في العصر الحديث، حطم على ابواب كبريات جامعاته كل مشاعل الحرية المدعاة وان كانت لم تضء يوما طريقا للحق.

فالحق يقال ان حربا فتحتها الشرطة الاميركية في جامعاتها العريقة، من كولومبيا الى كاليفورنيا وغيرها،وحطمت بهراوات الجنود والعسكر كل القيم المدعاة مع عظام ورؤوس النخب الطلابية التي اشعلت شرارة بدأت تلتهب داخل المزاج الاميركي العام، معممة خطر انقسام حقيقي تترصده مراكز الابحاث والدراسات..

وبعد ان سقط مبرر معاداة السامية لاعطاء شرعية لحرب الشرطة على الطلاب، خرج الرئيس الاميركي جو بايدن رافعا شعار الانتظام العام ورفض الاخلال بالامن وخطاب الكراهية بوجه سلمية شعارات الطلاب..

اما طالبوا الدعم من المأزومين الاميركي والاسرائيلي، ففي حيرة وضياع عند مفترقات المنطقة، التي وصلها صوت من اعماق القارة الاميركية الجنوبية مناصرا للقضية الفلسطينية ودولتها المحقة، من كولومبيا التي اعلن رئيسها نصرة غزة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل ابيب.

ومع زحمة الاحداث تسلل اوروبي الى الساحة اللبنانية برشوة مليار يورو لاسكات اللبنانيين عن خيار اعادة النازحين السوريين، وهي اموال حملتها رئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي الى بيروت،مع علمهما ان تكلفة النزوح الاقتصادية فحسب على لبنان هي اضعاف مضاعفة عما وعدوا به..

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

من الواضح أن المسار الراهن خارجيا وداخليا لن يقود إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بل على العكس، إلى إطالة أمد بقائهم في لبنان، وبالتالي إلى تمديد الأخطار الديموغرافية والأمنية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد منذ عام 2011.

فعلى الصعيد الخارجي، الزيارة الأوروبية-القبرصية لبيروت اليوم أكدت المؤكد: لا قرار بالعودة، حتى لا نقول ثمة قرار بالبقاء وصولا إلى الدمج والتوطين. أما مساعدة المليار يورو على مدى ثلاث سنوات، فرأى فيها البعض رشوة مكشوفة، وهربا إلى الأمام من مواجهة الأزمة، التي ستنفجر عاجلا وآجلا في لبنان، وتطال شظاياها قبرص وأوروبا أكثر فأكثر.

أما على الصعيد الداخلي، فتفاؤل في غير محله من عدد من كبار المسؤولين، بدءا برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ليس فقط من اليوم، بل منذ زيارته الاخيرة لباريس، فيما الخطة الحكومة غائبة، والتواصل الرسمي الجدي مع الجانب السوري شبه معدوم، اما الفوضى، فهي السائدة، والأعداد الى تضخم في ظل انهيار غير مسبوق للدولة اللبنانية بكامل الادارات والاجهزة.

وفي موازاة كل ذلك، النيران مشتعلة جنوبا، على وقع الحريق في غزة، علما أن مفاوضات الهدنة المتعثرة، شهدت اليوم تواصلا جديدا بين قطر وحماس.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

" البلد فالت " : عدوا معي : تيكتوكر من ضمن عصابة اغتصاب أطفال وتصويرهم لأبتزازهم ، وبيع فيديوهات الأغتصاب.

معامل تصنيع " بسكويت مع مخدرات ، وصاحب أحد المعامل ، في البقاع ، يطلق بسند إقامة .

مطعم " بإمو وأبو " يعمل منذ أكثر من أربعة أشهر، من دون ترخيص، ليس في قرية نائية لم يصل إليها الزفت، بل في قلب العاصمة ، في مبنى تقع فيه إحدى الدوائر الرسمية التي تشهد ازدحاما منقطع النظير.

لم يتنبه أحد إلى أن مطعما لا يمتلك ترخيصا، وفي المقابل، إذا أراد مواطن أن يغير لوح زجاج في منزله أو مكتبه، " بتطب عليه" الدوريات من كل حدب وصوب، تطالبه بالرخصة تحت طائلة منعه من تغيير الزجاج المكسور، ووقف الأعمال. أما صاحب المطعم غير المرخص " فله رب يحميه " وممنوع الاقتراب منه ، وكم من مطعم وغير مطعم غير مرخصين " ولهم رب يحميهم "؟

تحدث شتوة، تغرق مستشفى، يتحول موقف سيارات إلى بحيرة، تدخل المياه إلى المحلات التجارية، أما من بين الأسباب التي فاقمت الأزمة فهي التعديات على مجاري الأنهر والطرق، وأن بعض أصحاب المجمعات البحرية أقفلوا عبارات صرف المياه، لئلا تدخل المياه إلى مجمعاتهم .

سيجد كل هؤلاء المخالفين، من التيكتوتر إلى أصحاب المجمعات، وما بينهما، من يحميهم، وهم يعرفون أن هذه الحمايات هي التي تجعلهم يخالفون القانون، لأن البلد فالت، وهذه الملفات تصمد بضعة أيام، قبل أن تأتي ملفات تجعلها في الخلف، ولا محاسبة ولا من يحاسبون ويحاسبون .

(الوكالة الوطنية)