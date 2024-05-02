الطبش: اصبنا بالذهول والصدمة بعد خبر توقيف عصابة تقوم باغتصاب أطفال

كتبت النائب السابقة رولا الطبش عبر حسابها على منصة "اكس": "اصبنا كما باقي اللبنانيين لحالة من الذهول والصدمة بعد خبر توقيف عصابة تقوم باغتصاب أطفال وتصويرهم وبيع الافلام. وأما وقد وصلنا الى قعر بئر اللا اخلاق وبات الانحلال الاخلاقي في ذروته ، فانني ومن موقعي كأم اولاً وكنائبة سابقة ومحامية ثانياً اطالب بأن تأخذ القضية مسارها القانوني دون اي تدخلات ، وانزال اشد العقوبات بالمرتكبين الذين لا يمكن وصفهم الا بالمجرمين ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام باي ارتكابات مشينة . ونطالب المعنيين بتكثيف حملات التوعية للاولاد والاطفال وهنا تقع المسؤولية على الاهل والمدارس ايضاً . انها مسؤوليتنا الوطنية وعلينا واجب التحرك سريعاً لنحمي اولادنا من براثن هذه المخلوقات البعيدة عن صفات الانسانية".

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