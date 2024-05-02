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لبنان

إطلالة مرتقبة لنصرالله

Lebanon 24
02-05-2024 | 15:43
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يطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، الإثنين ١٣ أيار، في تمام الساعة الخامسة عصرا، في ذكرى استشهاد السيد ذو الفقار.
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