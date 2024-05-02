عملية أمنية في البقاع.. توقيف مطلوبَين والجيش يعلن التفاصيل

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان اشارت فيه الى أنه "بتاريخ 2 /5 /2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزلَي المواطنَين (ح.ح.) و(ا.ح.) في منطقة حوش بردى - البقاع وأوقفتهما كونهما مطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار وقيامهما بأعمال سرقة.

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