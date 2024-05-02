حزب الله في صيدا عرض مع رئيس بلدية كفرشوبا الأوضاع في البلدة

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله"، الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في المدينة، وفد بلدية كفرشوبا برئاسة رئيسها الدكتور قاسم القادري، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وبحسب بيان للحزب فإن "الوفد قدم بداية التبريكات لقيادة حزب الله بشهداء المقاومة على طريق القدس مثمنا التضحيات التي تبذلها قيادة المقاومة نصرة لغزة ودفاعا عن الشعبين اللبناني والفلسطيني".

كما ووجه القادري الشكر إلى "الحزب لتقديماته الصحية والاجتماعية المتتالية والمستمرة لأبناء كفرشوبا الذين نزحوا قسرا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على البلدة حيث تم البحث في المزيد من التعاون والتنسيق بين حزب الله وبلدية كفرشوبا من أجل تقديم المساعدات لأهالي البلدة في صيدا والجوار".

وكان اللقاء مناسبة لإستعراض الوضع في صيدا والوضع السياسي العام والعدوان على غزة وجنوب لبنان.

( الوكالة الوطنية)