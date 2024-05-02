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لبنان

صواريخ أطلقت من لبنان قبل قليل.. هذا ما استهدفته!

Lebanon 24
02-05-2024 | 16:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم الخميس، بإطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه مقر قيادة "فرقة الجليل 91" في ثكنة برانيت.


بالمقابل، افادت وسائل إعلام اسرائيلية بسماع اصوات انفجارات في منطقة الجليل الأعلى لجهة مستوطنة برانيت.
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