صواريخ أطلقت من لبنان قبل قليل.. هذا ما استهدفته!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم الخميس، بإطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه مقر قيادة "فرقة الجليل 91" في ثكنة برانيت.





بالمقابل، افادت وسائل إعلام اسرائيلية بسماع اصوات انفجارات في منطقة الجليل الأعلى لجهة مستوطنة برانيت.

Advertisement