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لبنان
ردّ يأخذ بعض الوقت
Lebanon 24
02-05-2024
|
19:00
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من المتوقع أن يأخذ الردّ الثنائي على المقترح الفرنسي بعض الوقت، بانتظار جلاء وضعية الهدنة في غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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