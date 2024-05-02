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لبنان

ردّ يأخذ بعض الوقت

Lebanon 24
02-05-2024 | 19:00
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من المتوقع أن يأخذ الردّ الثنائي على المقترح الفرنسي بعض الوقت، بانتظار جلاء وضعية الهدنة في غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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