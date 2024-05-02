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لبنان

عقوبات أميركية جديدة

Lebanon 24
02-05-2024 | 22:39
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عاد موضوع العقوبات الأميركية على لبنانيين الى الواجهة مع اعلان وزارة الخزانة الأميركية امس ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة "ادرج خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّافا تابعا لـ "حزب الله" يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم الحزب" كما ورد في بيان الوزارة الأميركية . والأفراد الخمسة الذين شملتهم العقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
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وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: "هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة التي تمّت تسميتها بالتزامن". وبحسب البيان "غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني".
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