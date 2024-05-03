الجيش تدخّل.. إشكال عائلي تطوّر إلى إطلاق نار في طرابلس

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وقع إشكال عائلي في منطقة الشلفة في أبي سمراء، بين كل من المدعو "ج.خ" و "ع .ر"، تطوّر إلى إطلاق نار متبادل بين الطرفين دون وقوع اصابات، حسب مندوبةعلى اثر الاشكال قامت وحدات من الجيش والمخابرات بمداهمة مطلقي النار حيث جرى توقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.