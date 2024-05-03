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لبنان

الجيش تدخّل.. إشكال عائلي تطوّر إلى إطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
03-05-2024 | 00:28
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وقع إشكال عائلي في منطقة الشلفة في أبي سمراء، بين كل من المدعو "ج.خ" و "ع .ر"، تطوّر إلى إطلاق نار متبادل بين الطرفين دون وقوع اصابات، حسب مندوبة "لبنان24".

على اثر الاشكال قامت وحدات من الجيش والمخابرات بمداهمة مطلقي النار حيث جرى توقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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