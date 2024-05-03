Advertisement

لبنان

التصعيد مقبل.. أسلحة من نوع جديد في الجنوب!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-05-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1194915-638503195687586637.jpg
Doc-P-1194915-638503195687586637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من تراجع حدة المعارك على الجبهة الجنوبية،الا ان هناك شبه اجماع لدى المتابعين بأن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا عسكريا في حال فشلت المفاوضات بين حركة "حماس" واسرائيل وهذا التصعيد لن يشمل دخول رفح فقط.
Advertisement
وتقول مصادر مطلعة ان الحرب مع لبنان تصبح مستحيلة في حال بدأت الحرب البرية في رفح، لكن في الوقت نفسه يبدو ان اسرائيل ستقوم بتصعيد هجماتها ضد "حزب الله" كخطوة استباقية لمنعه من التأثير عليها خلال معركة رفح.
وترى المصادر ان الحزب سيرد على التصعيد بالتصعيد، وقد بدأ  اعداد العدة لهذا التطور النوعي على صعيد العمل العسكري وتحديدا من جبهة لبنان مع الابقاء على الهدوء النسبي في الجولان.
في المقابل، لاحظ العديد من الخبراء العسكريين والأمنيين والمتابعين أنه تم في الأيام الماضية  استعمال أسلحة جديدة من قبل إسرائيل وحزب الله وحماس على حد سواء، في الحرب المستمرة في الجنوب، محذرين من كوارث كبيرة إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال وتطورت الأوضاع الميدانية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-03
04:13 | 2024-05-03
04:00 | 2024-05-03
03:52 | 2024-05-03
03:50 | 2024-05-03
03:48 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24