باسيل يتواصل مع قوى التغيير

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في ظل انسداد الافق امام "التيار الوطني الحر" وتحديدا في موضوع التحالفات وعدم قدرة رئيسه جبران باسيل على فتح اي ثغرة جدية مع اي طرف سياسي، بات هم "التيار" التواصل "بالمفرق" مع الشخصيات المستقلة.وبحسب مصادر مطلعة فإن جهدا جديا يبذل من قبل "التيار" من اجل فتح ابواب تواصل وتقارب مع بعض نواب التغيير، وتحديدا الذين يعارضون "حزب الله" بشكل كبيرة وذلك لتحسين الموقع السياسي الحالي ل" التيار".وترى المصادر ان باسيل تواصل بشكل شخصي مع اكثر من نائب مستقل وتغييري من دون ان يتم النقاش بأي موضوع سياسي او دستوري، انما الهدف كان فتح مسارات حوارية لا اكثر.