من نقابة المحامين.. تعميم بشأن طريقة استخدام "تيك توك"

طالبت نقابة المحامين المنتسبين إليها بعدم استخدام تطبيق "تيك توك"، بما يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة.

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وقالت في تعميم:" نهيب بالزميلات والزملاء الإمتناع عن استخدام موقع (Tiktok) بما يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين، التي تفرض على المحامي ان يتصرف في جميع أعماله تصرفاً يوحي الثقة والإحترام، تحت طائلة الملاحقة المسلكية".