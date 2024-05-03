ملاحقات سرية في ملف ببنين واجراءات امنية في صيدا

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يعمل جهاز أمني بطريقةٍ سرية وبعيداً عن الضجيج الى تتبع معظم هويات العناصر الذين شاركوا في العراضة المسلحة التي حصلت في تشييع عناصر الجماعة الإسلامية في ببنين شمال لبنان ، حيث أشار مصدر أمني الى أن ما حصل من إطلاق نار عشوائي وأوقع عددا من الجرحى لن يمر مرور الكرام دون محاسبة ومحاكمة ، إلا أن العمل المخابراتي سيقترن بقرار سياسي حاسم في هذا السياق ، أضف الى أن الجانب المقاوم في لبنان أبدى رفضه لهذه العراضات والأعمال الخارجة عن منطق المقاومة والجهاد ، وهو لن يغطي أي نوع من هذه الظواهر.المصدر ختم أن المحاكمة لهؤلاء سوف تبدأ حين إنتهاء الإستقصاءات والتحقيقات .وفي السياق عُلم أنّ الجماعة الإسلامية اتخذت إجراءات أمنية حول مراكزها الأساسية خصوصاً في مدينة صيدا، إذ تم قطع الطريق تماماً أمام مبنى تابع لها في محيط قصر العدل ضمن المدينة.ويعد ذاك المركز أساسياً بالنسبة للجماعة، في حين أن المداخل المؤدية إليه باتت مُزنرة بصور للشهيد محمد بشاشة الذي قضى إبان غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية كان يتواجد فيها القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري مطلع العام الجاري.