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لبنان
حركة مالية في لبنان.. هؤلاء روادها!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-05-2024
|
02:15
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نشطت مؤخراً حركة مغتربين عادوا إلى لبنان لبدء استثمارات اقتصادية جديدة في خطوة تعتبر لافتة وإيجابية.
وتبين أن بعض المغتربين نقلوا رساميلهم لتوظيفها في قطاعات مختلفة، وهو أمر قرأته مصادر إقتصادية بالمهم جداً، معتبرة أن هذا الأمر "يبشر بالخير"، وأضافت: "رغم عدم الإستقرار الأمني بسبب حرب الجنوب، هناك قرار لدى مستثمرين بتحفيز الإستثمارات مُجدداً، وهذا الأمر يؤكد أن القطاعات مختلفة ستشهد نهضة كبيرة خصوصاً على الصعيد السياحي".
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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