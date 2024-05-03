Advertisement

لبنان

حركة مالية في لبنان.. هؤلاء روادها!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-05-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1194920-638503206849375633.jpg
Doc-P-1194920-638503206849375633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشطت مؤخراً حركة مغتربين عادوا إلى لبنان لبدء استثمارات اقتصادية جديدة في خطوة تعتبر لافتة وإيجابية.
وتبين أن بعض المغتربين نقلوا رساميلهم لتوظيفها في قطاعات مختلفة، وهو أمر قرأته مصادر إقتصادية بالمهم جداً، معتبرة أن هذا الأمر "يبشر بالخير"، وأضافت: "رغم عدم الإستقرار الأمني بسبب حرب الجنوب، هناك قرار لدى مستثمرين بتحفيز الإستثمارات مُجدداً، وهذا الأمر يؤكد  أن القطاعات مختلفة ستشهد نهضة كبيرة خصوصاً على الصعيد السياحي".
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-03
04:13 | 2024-05-03
04:00 | 2024-05-03
03:52 | 2024-05-03
03:50 | 2024-05-03
03:48 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24