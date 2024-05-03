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لبنان

صرف موظفين مع وقف التنفيذ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-05-2024 | 02:45
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عمد عدد من المؤسسات الفندقية والسياحية الى صرف مجموعة من الموظفين أو اعطاء اجازات غير مدفوعة، معللين قرارهم بتراجع الحجوزات نتيجة الحرب الدائرة في الجنوب، محذرين من كارثة كبيرة قد تضرب القطاع في الصيف اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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