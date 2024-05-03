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لبنان

وضع الجبهة الجنوبية: قذائف اسرائيلية تطال هذه البلدات

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:01
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أفادت مندوبة "لبنان24"، بسقوط قذيفة على منطقة الشاليهات في الخيام صباح اليوم، وقد سقط عدد من القذائف الاسرائيلية قرب المهنية وباب التنية جنوب مدينة الخيام.
 
أغارالطيران الحربي الاسرائيلي المعادي قرابة منتصف الليل على بلدتي عيتا الشعب واطراف الضهيرة، ما أدى الى اضرار مادية بالممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.
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وأطلقت مدفعية العدو بعد منتصف الليل عددا من القذائف الثقيلة على اطراف بلدات حانيين وعيتا الشعب ورامية. وحتى صباح اليوم أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وحلق فجرا الطيران الحربي فوق الجنوب.
 
وأعلن "الحزب" في بيان، "استهداف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة ‌‎11:25‌‏ ‏من مساء يوم الخميس، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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