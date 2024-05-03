استعدّوا... منخفض جديد نحو لبنان وأمطار ساحلية غزيرة

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بعد أن ضرب منخفض جوّي مداري لبنان وسوريا، مصدره شمال البحر الاحمر وسبب سيولاً وفيضانات في البقاع الشرقي ومناطق شمالية ووسطى في لبنان، يتحوّل الطقس الى متقلّب يوم الجمعة مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحليّة بعد الظهر، وترتفع درجات الحرارة بشكلٍ خفيف بانتظار ان يضرب منخفض جوّي آخر تركيا يوم السبت ويبدأ تأثيره على لبنان اعتباراً من يوم الأحد ولغاية بعد ظهر الإثنين، ومن المنتظر ان تكون حصة الأسد للساحل السوري فتتراوح الهطولات بين 90 و130 مم اما الساحل اللبناني فستكون حصّته جيدة، بحيث ستتراوح الهطولات،كدرجة اولى، بين 30 و80 مم، والجبال الغربية 25 الى 40 مم والدرجة الثانية هي للبقاع وعكار والجنوب 8 الى 25 مم.طقس يوم الجمعة، غائم مع امطار محلية عشوائية.طقس يوم السبت مشمس الى غائم ودافئ.طقس يوم الأحد يتحوّل الى غائم صباحاً وتتساقط امطار متفرقة قبل الظهر وتصبح غزيرة بعد الظهر مصحوبة بسرعة رياح تلامس 60 كم في الساعة وعواصف رعدية بنسبة 75%، وتساقط عشوائي لحبات البرد ساحلا وجبلاً.طقس يوم الاثنين ممطر ، تنحسر الامطار خلال ساعات بعد الظهر.ملاحظة: خطر تشكل بعض السيول يوم الاحد (بعد الظهر ومساءً).امطار طوفانية بين البترون وجبيل وعمشيت وجونية وكسروان والمتن وبيروت الكبرى والدامور والجية وصيدا مع صواعق وحبات برَد مساء الأحد، وخطر ارتفاع منسوب المياه على الطرقات (مناطق ذات حصة اولى من الهطولات).الحرارة على الساحل ليوم السبت: 24 نهاراً و18 ليلاً.في البقاع: 20 نهاراً و14 ليلا.على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و11 ليلاً.على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و07 ليلاً.الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة، تلامس 40 كم.الضغط الجوّي: 1010hpa.الرطوبة: 88%%.حالة البحر: قليل الموج.حرارة المياه 24 درجة.