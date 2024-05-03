Advertisement

لبنان

استعدّوا... منخفض جديد نحو لبنان وأمطار ساحلية غزيرة

Lebanon 24
03-05-2024 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1194946-638503260441516254.jpg
Doc-P-1194946-638503260441516254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن ضرب منخفض جوّي مداري لبنان وسوريا، مصدره شمال البحر الاحمر وسبب سيولاً وفيضانات في البقاع الشرقي ومناطق شمالية ووسطى في لبنان، يتحوّل الطقس الى متقلّب يوم الجمعة مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحليّة بعد الظهر، وترتفع درجات الحرارة بشكلٍ خفيف بانتظار ان يضرب منخفض جوّي آخر تركيا يوم السبت ويبدأ تأثيره على لبنان اعتباراً من يوم الأحد ولغاية بعد ظهر الإثنين، ومن المنتظر ان تكون حصة الأسد للساحل السوري فتتراوح الهطولات بين 90 و130 مم اما الساحل اللبناني فستكون حصّته جيدة، بحيث ستتراوح الهطولات،كدرجة اولى، بين 30 و80 مم، والجبال الغربية 25 الى 40 مم والدرجة الثانية هي للبقاع وعكار والجنوب 8 الى 25 مم.
Advertisement

طقس يوم الجمعة، غائم مع امطار محلية عشوائية.

طقس يوم السبت مشمس الى غائم ودافئ.

طقس يوم الأحد يتحوّل الى غائم صباحاً وتتساقط امطار متفرقة قبل الظهر وتصبح غزيرة بعد الظهر مصحوبة بسرعة رياح تلامس 60 كم في الساعة وعواصف رعدية بنسبة 75%، وتساقط عشوائي لحبات البرد ساحلا وجبلاً.

طقس يوم الاثنين ممطر ، تنحسر الامطار خلال ساعات بعد الظهر.

ملاحظة: خطر تشكل بعض السيول يوم الاحد (بعد الظهر ومساءً).

امطار طوفانية بين البترون وجبيل وعمشيت وجونية وكسروان والمتن وبيروت الكبرى والدامور والجية وصيدا مع صواعق وحبات برَد مساء الأحد، وخطر ارتفاع منسوب المياه على الطرقات (مناطق ذات حصة اولى من الهطولات).

الحرارة على الساحل ليوم السبت: 24 نهاراً و18 ليلاً.

في البقاع: 20 نهاراً و14 ليلا.

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و11 ليلاً.

على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و07 ليلاً.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة، تلامس 40 كم.

الضغط الجوّي: 1010hpa.

الرطوبة: 88%%.

حالة البحر: قليل الموج.

حرارة المياه 24 درجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-03
04:13 | 2024-05-03
04:00 | 2024-05-03
03:52 | 2024-05-03
03:50 | 2024-05-03
03:48 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24