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لبنان

انقلاب شاحنة في كفرشيما.. وزحمة سير خانقة (صورة)

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:18
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انقلبت صباح اليوم الجمعة، شاحنة عائدة لشركة المشروبات الغازية "PEPSI" على مفرق كفرشيما، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة، من دون الإشارة إلى وقوع أضرار بشرية.
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كفرشيما

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