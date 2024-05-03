انقلاب شاحنة في كفرشيما.. وزحمة سير خانقة (صورة)

انقلبت صباح اليوم الجمعة، شاحنة عائدة لشركة المشروبات الغازية "PEPSI" على مفرق كفرشيما، حسب مندوبة "لبنان24".

وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة، من دون الإشارة إلى وقوع أضرار بشرية.