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لبنان

ضو: لانتخاب رئيس بأسرع وقت

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:35
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كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "صدر ‎تقرير مجلس الأمن المتعلق بالقرار ١٥٥٩ وقد اطلعنا عليه. شدد التقرير على ضرورة معالجة أهم المسائل المؤثرة على المجتمع اللبناني وعلى سيادة الدولة منها مسألة السلاح غير الشرعي وانتهاك إسرائيل للأجواء اللبنانية باستمرار. نؤكد موقفنا من انتخاب الرئيس بأسرع وقت، بالإضافة إلى دعم القضاء للقيام بتحقيقات شفافة بأبرز القضايا مثل انفجار المرفأ، وأحداث الطيونة وجريمة اغتيال لقمان سليم. كما نشدد على أهمية بسط الدولة لسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع أي سلاح خارج شرعية الدولة، كما ضبط الحدود لمنع التهريب والهجرة غير الشرعية، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته على لبنان، وانتهاكه للسيادة عبر ضرب الأراضي السورية من أجواء البلاد".
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