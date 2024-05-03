Advertisement

لبنان

جعجع التقى وفدا من مصلحة المهندسين في "القوات"

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1194961-638503296364433292.png
Doc-P-1194961-638503296364433292.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من مصلحة المهندسين في "القوات"، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى، النائبين السابقين عماد واكيم وجوزيف اسحق، الأمين العام اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح روبير توما، الأمين المساعد السابق لشؤون المصالح نبيل ابو جودة، رئيس المصلحة سامر واكيم وعدد من اعضاء المجلس المركزي في الحزب.
Advertisement

وكان بحث في الانتخابات الأخيرة في نقابتي المهندسين في بيروت والشمال، وكانت مداخلة لرئيس المصلحة فند من خلالها النتائج، ومداخلة للأمين العام شكر فيها المصلحة والمناطق والمصالح كلها في الحزب لمشاركتهم الفعالة في الانتخابات.

واختتم اللقاء بمداخلة لرئيس "القوات" شكر فيها الجميع على جهودهم، مشدداً على "أهمية العمل النقابي"، وأطلع الحضور على التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-05-03
07:32 | 2024-05-03
07:21 | 2024-05-03
07:19 | 2024-05-03
07:03 | 2024-05-03
07:00 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24