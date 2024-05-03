جعجع التقى وفدا من مصلحة المهندسين في "القوات"

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من مصلحة المهندسين في "القوات"، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى، النائبين السابقين عماد واكيم وجوزيف اسحق، الأمين العام اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح روبير توما، الأمين المساعد السابق لشؤون المصالح نبيل ابو جودة، رئيس المصلحة سامر واكيم وعدد من اعضاء المجلس المركزي في الحزب.وكان بحث في الانتخابات الأخيرة في نقابتي المهندسين في بيروت والشمال، وكانت مداخلة لرئيس المصلحة فند من خلالها النتائج، ومداخلة للأمين العام شكر فيها المصلحة والمناطق والمصالح كلها في الحزب لمشاركتهم الفعالة في الانتخابات.واختتم اللقاء بمداخلة لرئيس "القوات" شكر فيها الجميع على جهودهم، مشدداً على "أهمية العمل النقابي"، وأطلع الحضور على التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.