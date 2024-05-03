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لبنان

لقاء بين النائب خوري ورئيس بلدية طرابلس للبحث في ملف النزوح

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:41
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استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتبه النائب ايلي خوري، وكان بحث في قضايا طرابلس وملف النازحين السوريين وضرورة تنظيم وجودهم.

وأوضح يمق ان "النائب خوري حضر إلى بلدية طرابلس في زيارة للتعارف والاطلاع على شؤون طرابلس وقضاياها، وأبدى تعاونه واستعداده للمساعدة، وطرح خوري ملف النازحين السوريين بإيجابية وموضوعية، وأكدنا له استعداد البلدية لتنظيم عمل السوريين وتواجد سكنهم بما يتوافق مع القوانين وقيم طرابلس واهلها".
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والتقى يمق قنصل لبنان في برشلونة جورج زهر وأمين السر للمجلس اللبناني - الاسباني لرجال الأعمال منح اديب. وشدد أديب بعد اللقاء، على "ضرورة تعزير روابط الصداقة والتعاون بين طرابلس وإسبانيا وتحديدا برشلونة عبر توأمة واتفاقيات تعاون على مختلف الصعد".
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