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لبنان

المرتضى عن فصل تمارا رسامني من جامعة كولومبيا: شباب لبنان يملكون صلابة الدفاع عن فلسطين

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:43
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علق وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على فصل الطالبة اللبنانية تمارا رسامني من جامعة كولومبيا. وقال في بيان: "تلقّينا بمزيد من الفخر والاعتزاز موقف الطالبة اللبنانية تمارا رسامني والتي تمّ فصلها من ادارة جامعة كولومبيا قبيل تخرّجها على خلفية دعمها للقضية الفلسطينية وإدانتها لإسرائيل دولة الاحتلال والتمييز العنصري وموقفها الأخلاقي من الشعب الفلسطيني والذي يعبّر عن أسمى ما في إنسانية الإنسان والمتمثل بالدفاع عن الحق ونصرة المظلوم".
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أضاف: "إن تمارا وأمثالها من رفاقها ورفيقاتها يمثلون جيلًا جديدًا يمتلك الوعي والإرادة ويناضل من أجل القيم التي ازدوجت معاييرها في المؤسسات التي تدّعي الدفاع عنها فأتت تمارا وثلة من الطلاب ليوحّدوها ويتجرَّأوا على المجاهرة بها والاعتصام من أجلها،  أما ذنب تمارا فكان وقوفها إلى الجانب الصحيح من القيم  والأخلاق".
وختم: "نحيي روح تمارا التي أظهرت ان شباب وشابات لبنان يملكون صلابة الدفاع عن فلسطين كقضية إنسانية عابرة للطوائف والمذاهب وأنهم حاملو شعلتها في المرحلة المقبلة. واذ ندعو إلى تكريم تمارا في لبنان بما يليق بشجاعتها الاستثنائية نوصي بتقليدها دكتوراه في مادة كرامة الإنسان ونشر الوعي الذي أحدثته في الوجدان اللبناني والعربي والدولي على أوسع نطاق".
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