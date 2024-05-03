غسان الخوري لنقولا: يبقى التيار المدافع الأول عن المبادئ والوفي لقضيته

رد نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون الإدارية غسان الخوري على ما قاله النائب السابق نبيل نقولا، وقال: حضرة النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، في ردنا على رسالتكم، نودّ التوضيح أن التيار الوطني الحر يصدر قراراته في تعاميم رسمية، وليس عبر مصادر مقربة أو مقالات مشبوهة في بعض الإعلام، الغرض منها التشويش ليس إلا. ثم ليس صحيحاً أنه تم شطبكم من التيار، لا بل، للعلم، لم يُتّخذ أي قرار بخصوص انتسابكم الى التيار، أو حتى إحالتكم إلى المجلس التحكيمي. وجلّ ما حدث أنه تم حذف اسمكم من مجموعة WhatsApp للمجلس السياسي، بفعل تغيبكم سنوات عن اجتماعاته من دون عذر، وبعدما استخدمتم المجموعة للتهجم على التيار وقيادته وقراراته، على الرغم من طلبنا منكم، إن شخصياً أو عبر أمين سر التيار، التقيد بقرارات المجلس واحترام الالتزام المؤسساتي والحزبي، وبعدما أعرب أعضاء المجلس السياسي عن استيائهم من تصرّفكم".

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وختم: "يبقى التيار، قيادة وتياريين، المدافع الأول عن المبادئ، الوفيّ لقضيته، السالك درب الحقّ والحقيقة".

ولاحقًا، رد النائب السابق نبيل نقولا على ما صرح به الخوري، وقال: "أولا كلام نائب رئيس التيار غير دقيق لأنني لم استعمل مجموعة التيار بأي تهجم على التيار. اذا كان لدى نائب الرئيس أي تصريح على مجموعة التيار تمس بالتيار أو قيادي في التيار فليضعه أمام الرأي العام.

تلفيق التهم وطريقة الجيوش الإلكترونية لم تعد خافية على أحد.

أما بالنسبة لعدم الحضور يعلم غسان خوري وغيره لماذا تغيبت خصوصا أنني لست مجبر بالحضور كباقي من لا يحضر وبقيت اسماءهم.

وبالنسبة للإنذارات اطلب منه أن يبعث لي نسخة عن إنذار واحد بهذا الخصوص. كفى تلفيق كلام".



