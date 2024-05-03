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لبنان

الحاج حسن جال في معرض أسبوع البيئة والزراعة في الرياض

Lebanon 24
03-05-2024 | 04:59
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جال وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال زيارته السعودية، مركز "ذا أرينا" في الرياض، حيث يُنظَّم معرض أسبوع البيئة والزراعة 2024 الذي يقام كل عام بالتزامن مع أسبوع البيئة والزراعة في المملكة، ويهدف إلى توعية مختلف فئات المجتمع في المملكة على بيئاتها المحلية والسلوكيات البيئية الصحيحة التي يجب ممارستها للحفاظ على استدامة مواردها.
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المعرض هو ضمن فعاليات أسبوع البيئة والزراعة ومناسبة وطنية بيئية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء السعودي، يهدف إلى نشر الوعي البيئي والثقافة الزراعية المجتمعية وتحقيق الإستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث بمختلف أنواعه. ويتم تنفيذ الكثير من الفعاليات والبرامج والمبادرات خلال هذا الأسبوع في كل المملكة.
وكانت جولة الحاج حسن برعاية وزارة الزراعة والبيئة في المملكة، تخللها استقبال من الفرق الكشفية المميزة العاملة في مجال البيئة والتوعية الوطنية في مجال الزراعة.
ونوه الحاج حسن "بالدور الذي تقوم به المملكة في الداخل والخارج من خلال العمل على تخفيف الاحتباس الحراري وتوسيع المساحات الخضراء، من خلال المشاريع الداخلية التي تقوم بها الوزارة التي تتناغم مع مشروع الشرق الاوسط الاخضر ويهدف الى زراعة ١٠ مليارات شجرة في السعودية و ٤٠ مليار شجرة في الشرق الأوسط".
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