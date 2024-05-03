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لبنان

الرفاعي: أي حلّ للاجئين يحتاج إلى دراسة شاملة

Lebanon 24
03-05-2024 | 05:23
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اعتبر مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في رسالة "منبر الجمعة" أن "عودة ملف النازحين على طاولة المناقشات يعيدنا لنقول إن أي حل يتعلق باللاجئين يحتاج إلى دراسة تتناول الموضوع من زواياه الأمنية والسياسية والاقتصادية وأولا وأخيرا الإنسانية". ورأى ان "احتضان أهلنا لجنائز شبابهم الذين قتلتهم آلة الغدر الصهيو- أميركية صرخة حق في وجه الباطل، وبسمة خير في وجه الردى".
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وقال: "وصل عدد الجامعات الأميركية المتضامنة مع غزة إلى 75، وهو حدث غير مسبوق في التاريخ المعاصر، فالنخب الشابة في أميركا وأبناء كبار مسؤولي الإدارة الأميركية يخرجون في مواجهة آبائهم الداعمين لإسرائيل. كل محاولات غسل الأدمغة والتدجين تهاوت أمام ثورة الوعي والجامعات التي تجتاح الولايات المتحدة. انتصرت المقاومة الفلسطينية في ساحة المعركة، وانتصرت في ساحة الرأي العام وتمكنت من الاستفادة بشكل مذهل من قراءتها وفهمها للعقلية الإسرائيلية، واستخدمت كل ما لديها بكفاءة عالية".

وختم: "سيحكم التاريخ على الأشهر الستة الماضية، باعتبارها واحدة من أكثر الإنجازات عبقرية، ربما في التاريخ العسكري كله، وهذا أبعد من أن يتم سبر غوره. لم يكن ليصدق أحد أنهم قادرون على تحقيق ذلك، لكنهم فعلوا، وغيروا التاريخ والحاضر والمستقبل".
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