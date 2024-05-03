Advertisement

لبنان

إنقاذ شخص مقابل شاطئ الروشة... علق على صخرة!

Lebanon 24
03-05-2024 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1195002-638503370864371134.jpg
Doc-P-1195002-638503370864371134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انقذ عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني مواطناً من مقابل شاطئ الروشة - بيروت، حيث علق على صخرة.
 
ونقله العناصر بواسطة زورق الى الشاطئ. 
 
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
قضى غرقاً.. العثور على جثة رجل مجهول الهويّة في الروشة
lebanon 24
03/05/2024 17:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة: نناشد المنظمات الدولية الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المعدات لإنقاذ المصابين واستخراج جثامين الشهداء
lebanon 24
03/05/2024 17:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد حادثة الغرق في بيروت.. وبيانٌ من الدفاع المدني
lebanon 24
03/05/2024 17:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنقاذه شخصين... الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور
lebanon 24
03/05/2024 17:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

الروشة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:22 | 2024-05-03
10:09 | 2024-05-03
09:49 | 2024-05-03
09:42 | 2024-05-03
09:21 | 2024-05-03
09:06 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24