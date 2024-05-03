أبي رميا: شعبنا مصلوب لكن القيامة آتية

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس": "إنها الجمعة العظيمة لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي. محطة، من خلالها نلاحظ أن مسيرة آلام وطننا وشعبنا شبيهة بطريق الجلجلة التي أدّت إلى صلب المسيح. شعبنا مصلوب لكن القيامة آتية بفعل إيماننا وتشبّثنا بحقوقنا وقيمنا. مع إخوتنا الذين يستذكرون هذه المحطة اليوم، نقول: هكذا أحبّ الله العالم، أن نكون موحّدبن ومتضامنين. هذا رجاؤنا في هذا اليوم مع آلام يسوع المسيح".

Advertisement