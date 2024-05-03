Advertisement

لبنان

اتحاد نقابات العمال دعا إلى تطبيق معايير السلامة العامة في المؤسسات

Lebanon 24
03-05-2024 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1195020-638503388905316875.png
Doc-P-1195020-638503388905316875.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عزى الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، "أهالي وذوي شُهداء لُقمة العيش الذين سقطوا زهوراً من الشباب الباحثين عن لقمة عيشهم"، معربا عن أسفه ل"عدم تحمل المسؤولية من قبل أصحاب العمل، وللاهمال من قبل الهيئات الرقابية الرسمية في ما خص تأمين السلامة والصحة المهنية للعمال".
Advertisement

أضاف: "تستصرخ ضمائر المسؤولين وخاصة في وزارات العمل والصحة والاقتصاد والصناعة وبلدية بيروت للقيام بواجبها قبل إصدار التصاريح والرُخص والإجازات والبطاقات الصحية وغيرها"، محملا الأجهزة الرقابية "المسؤولية الكاملة مع أصحاب العمل الذين بإهمالهم سقط هؤلاء الشهداء.". 

وكرر الاتحاد مطالبته كافة الأجهزة المعنية "القيام بحملة تفتيش شاملة على كافة المؤسسات ليس فقط الجديدة بل كُل المؤسسات والشركات والمطاعم والفنادق، من أجل تصحيح الوضع في السلامة المهنية والعامة وفرض تطبيق معايير السلامة إستناداً الى الإتفاقيات الدولية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:22 | 2024-05-03
10:09 | 2024-05-03
09:49 | 2024-05-03
09:42 | 2024-05-03
09:21 | 2024-05-03
09:06 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24