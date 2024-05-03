اتحاد نقابات العمال دعا إلى تطبيق معايير السلامة العامة في المؤسسات

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عزى الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، "أهالي وذوي شُهداء لُقمة العيش الذين سقطوا زهوراً من الشباب الباحثين عن لقمة عيشهم"، معربا عن أسفه ل"عدم تحمل المسؤولية من قبل أصحاب العمل، وللاهمال من قبل الهيئات الرقابية الرسمية في ما خص تأمين السلامة والصحة المهنية للعمال".أضاف: "تستصرخ ضمائر المسؤولين وخاصة في وزارات العمل والصحة والاقتصاد والصناعة وبلدية بيروت للقيام بواجبها قبل إصدار التصاريح والرُخص والإجازات والبطاقات الصحية وغيرها"، محملا الأجهزة الرقابية "المسؤولية الكاملة مع أصحاب العمل الذين بإهمالهم سقط هؤلاء الشهداء.".وكرر الاتحاد مطالبته كافة الأجهزة المعنية "القيام بحملة تفتيش شاملة على كافة المؤسسات ليس فقط الجديدة بل كُل المؤسسات والشركات والمطاعم والفنادق، من أجل تصحيح الوضع في السلامة المهنية والعامة وفرض تطبيق معايير السلامة إستناداً الى الإتفاقيات الدولية".