أطلق من لبنان.. ماذا شهدت الأجواء الإسرائيليّة قبل قليل؟

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "الدفاعات الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها في الجليل الأعلى أطلق من لبنان".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تضررت بلدة جولس في الجليل الأعلى بشكل طفيف إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيّرة.

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وكانت صفارات الإنذار دوت في بلدات عدة غربي نهاريا وعكا في الجليل الأعلى.