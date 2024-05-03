منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة

Advertisement

نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره بشأن الطقس في لبنان والمنطقة، ليومَي السبت والأحد 04 و05 أيار 2024، وجاء فيه:بعد ان ضرب منخفض جوّي مداري لبنان وسوريا، مصدره شمال البحر الاحمر وسبب سيولاً وفيضانات في البقاع الشرقي ومناطق شمالية ووسطى في لبنان، يتحوّل الطقس الى متقلّب يوم الجمعة مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحليّة بعد الظهر، وترتفع درجات الحرارة بشكلٍ خفيف بانتظار ان يضرب منخفض جوّي آخر تركيا يوم السبت ويبدأ تأثيره على لبنان اعتباراً من يوم الأحد ولغاية بعد ظهر الإثنين، ومن المنتظر ان تكون حصة الأسد للساحل السوري فتتراوح الهطولات بين 90 و 130مم اما الساحل اللبناني فستكون حصّته جيدة، بحيث ستتراوح الهطولات،كدرجة اولى، بين 30 و 80مم، والجبال الغربية 25 الى 40 مم والدرجة الثانية هي للبقاع وعكار والجنوب 8 الى 25مم.طقس يوم الجمعة: غائم مع امطار محلية عشوائيةطقس يوم السبت: مشمس الى غائم ودافئطقس يوم الأحد يتحوّل الى غائم صباحاً وتتساقط امطار متفرقة قبل الظهر وتصبح غزيرة بعد الظهر مصحوبة بسرعة رياح تلامس 60 كم في الساعة وعواصف رعدية بنسبة 75%، وتساقط عشوائي لحبات البرد ساحلا وجبلاً.طقس يوم الاثنين ممطر: تنحسر الامطار خلال ساعات بعد الظهر.ملاحظة: خطر تشكل بعض السيول يوم الاحد (بعد الظهر ومساءً)امطار طوفانية بين البترون وجبيل وعمشيت وجونية وكسروان والمتن وبيروت الكبرى والدامور والجية وصيدا مع صواعق وحبات برَد مساء الأحد، وخطر ارتفاع منسوب المياه على الطرقات (مناطق ذات حصة اولى من الهطولات)الحرارة على الساحل ليوم السبت : 24 نهاراً و 18 ليلاًفي البقاع: 20 نهاراً و 14 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 11 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 07 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة، تلامس 40 كمالضغط الجوّي: 1010hpaالرطوبة: 88%%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 24 درجة.