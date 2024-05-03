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لبنان

المطران كفوري ترأس قداس رتبة إنزال المصلوب في كنيسة القديس جاورجيوس في راشيا الفخار

Lebanon 24
03-05-2024 | 07:32
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أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في منطقة حاصبيا الجمعة العظيمة وللمناسبة تراس متروبوليت صيدا وصور وتوابعهما المطران الياس كفوري قداس رتبة إنزال المصلوب عن الصليب في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الاورتوذكس في راشيا الفخار قضاء حاصبيا عاونه لفيف من الآباء والكهنة بحضور راهبات دير صدنايا وجمع من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة والجوار.
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المطران كفوري وفي عظته دعا إلى المحبة والتسامح والتقيد يتعاليم السيد المسيح بعيدا عن الشخصانية وحب الذات وتمنى ان تكون هذه الأعياد المجيدة التي نعيشها اليوم في وطننا محطة خلاص للبنانين والعالم اجمع من الأوضاع التي نعيشها في هذه المرحلة العصيبة.
وفي الختام تقبل الجميع التهاني والتبريكات في صالون الكنيسة.
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