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لبنان

سلوم يمنع الصيادلة من الترويج لأي منتج تحت طائلة الملاحقة

Lebanon 24
03-05-2024 | 07:44
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منع نقيب الصيادلة جو  سلوم، الصيادلة من "الترويج لاي منتج تحت طائلة الملاحقة"، وأصدر بيانا قال فيه: "عملاً بقوانين مزاولة مهنة الصيدلية، والتي تنصّ على منع الدعاية لايّ صيدليّة، أو الترويج لأي منتج دوائي، او  متمّم غذائي ، او مستحضر طبّي، وبعدما كثرت في الآونة الاخيرة المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي على كافة أنواعها، ما يعرّض صورة ودور الصيدلي، وكذلك صحّة المريض".
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وختم البيان: "نتمنى على الزملاء الاحبّاء الامتناع الفوري، عن كل أشكال الدعايات والترويج لاي منتج، تحت أي ظرف، واقفال كل الصفحات المخصّصة لذلك، وكذلك الامتناع عن الظهور الاعلاني او الاعلامي للصيدلي، تحت طائلة المحاسبة والملاحقة بحسب قوانين مزاولة مهنة الصيدلة".

 
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