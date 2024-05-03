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لبنان

أبو زيد نعى رئيس مجلس إدارة "OMT"

Lebanon 24
03-05-2024 | 07:49
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نعى النائب السابق أمل أبو زيد رئيس مجلس ادارة شركة OMT المحامي توفيق معوض، وكتب على حسابه على منصة "إكس": "وهوت من السماء نجمة كبيرة، ثمة جروح لا تلتئم ودموع لا تجف وخسائر لا تعوض، ورحيلك أخي ورفيقي ونسيبي توفيق لا يعوض. جاهدت الجهاد الحسن وحفظت وديعة الايمان ورفعت اسم لبنان وأتممت سعيك وأديت واجبك للوطن وارض اجدادك ومسقط رأسك وعائلتك المتجذرة بالكرامة المرفوعة بالفخر، المرتفعة كالحصن في حضن سيدتها العذراء. يحق لك يا أخي وحبيبي توفيق ان تفخر بسيرتك ومسيرتك ويحق لنا ان نرثي ونبكي قامة وهامة، قيمة وخامة اسمها توفيق معوض. مؤلم رحيلك، لكن صدى صوتك الصارخ سيبقى في أذني. سأفتقد طلتك الشامخة كالارزة، وستبقى صورتك ناصعة في مخيلتي مدى سنوات عمري. وداعاً حبيبي ورفيق دربي".
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لبنان

تعازي ووفيات

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