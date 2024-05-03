شعبة المعلومات أوقفت فلسطينيّاً في صيدا وضبطت 39 كيساً بحوزته.. ماذا في داخلها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:توافرت معطيات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في مدينة صيدا ومحيطها.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:م. ز. (من مواليد عام ۱۹۷۱، فلسطيني)بتاريخ 13- 04- 2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في صيدا، وضبطت بحوزته /39/ كيسًا تحتوي على مادّة الهيرويين، وعلبة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين، وسكين.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج مواد مخدّرة على عددٍ من الزّبائن في صيدا ومحيطها.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.