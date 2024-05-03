21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعتدى على محامية... شعبة المعلومات أوقفت مهدي زعيتر
Lebanon 24
03-05-2024
|
08:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في جبل لبنان، أوقفت المدعو مهدي زعيتر الذي اعتدى بالضرب على المحامية سوزي بو حمدان، قبل حوالي أسبوع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو في ورطة.. هل سيتخلى عنه بايدن في حال صدور مذكرة التوقيف؟
Lebanon 24
نتنياهو في ورطة.. هل سيتخلى عنه بايدن في حال صدور مذكرة التوقيف؟
03/05/2024 19:58:20
03/05/2024 19:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت فلسطينيّاً في صيدا وضبطت 39 كيساً بحوزته.. ماذا في داخلها؟
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت فلسطينيّاً في صيدا وضبطت 39 كيساً بحوزته.. ماذا في داخلها؟
03/05/2024 19:58:20
03/05/2024 19:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيف إعلاميّة والحكم عليها بالسجن.. محاميتها تكشف تفاصيل مثيرة: تعرّضت للضرب
Lebanon 24
بعد توقيف إعلاميّة والحكم عليها بالسجن.. محاميتها تكشف تفاصيل مثيرة: تعرّضت للضرب
03/05/2024 19:58:20
03/05/2024 19:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في البقاع.. توقيف مطلوبَين والجيش يعلن التفاصيل
Lebanon 24
عملية أمنية في البقاع.. توقيف مطلوبَين والجيش يعلن التفاصيل
03/05/2024 19:58:20
03/05/2024 19:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات
توقيف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن فضيحة "التيك توكرز" في لبنان.. هذه آخر معلومة عنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضيحة "التيك توكرز" في لبنان.. هذه آخر معلومة عنها!
14:33 | 2024-05-02
02/05/2024 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة
Lebanon 24
منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة
06:42 | 2024-05-03
03/05/2024 06:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن الدولار... قد لا يعرفها الكثيرون
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن الدولار... قد لا يعرفها الكثيرون
07:00 | 2024-05-03
03/05/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة طبيب مشهور داخل منزله... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة عن وفاته؟
Lebanon 24
العثور على جثة طبيب مشهور داخل منزله... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة عن وفاته؟
05:19 | 2024-05-03
03/05/2024 05:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: مساعدة المليار يورو للبنان ليست رشوة وكل مقيم غير شرعي سيتم ترحيله
Lebanon 24
ميقاتي: مساعدة المليار يورو للبنان ليست رشوة وكل مقيم غير شرعي سيتم ترحيله
14:09 | 2024-05-02
02/05/2024 02:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:45 | 2024-05-03
نقابة الأطباء: لحماية الأجهزة الصحية والمواطنين الأبرياء خلال الحروب
12:42 | 2024-05-03
اطلاق نار كثيف وطوق أمني.. ماذا جرى في بزال؟
12:35 | 2024-05-03
أشرف بيضون: المبادرة الفرنسية يجب أن تصب أولًا وأخيرًا في مصلحة لبنان واللبنانيين
12:25 | 2024-05-03
إحياء يوم الجمعة العظيمة في صور
11:50 | 2024-05-03
مفتي عكار: لنا حقوق كثيرة مع الدولة ونتمنى ان نشعر اننا ننتسب إليها
11:31 | 2024-05-03
في بنت جبيل.. هذا ما استهدفته الغارة المعادية اليوم
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
03/05/2024 19:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
03/05/2024 19:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
03/05/2024 19:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24