اعتدى على محامية... شعبة المعلومات أوقفت مهدي زعيتر

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في جبل لبنان، أوقفت المدعو مهدي زعيتر الذي اعتدى بالضرب على المحامية سوزي بو حمدان، قبل حوالي أسبوع.

Advertisement