Advertisement

لبنان

اعتدى على محامية... شعبة المعلومات أوقفت مهدي زعيتر

Lebanon 24
03-05-2024 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1195069-638503490097718784.jpg
Doc-P-1195069-638503490097718784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في جبل لبنان، أوقفت المدعو مهدي زعيتر الذي اعتدى بالضرب على المحامية سوزي بو حمدان، قبل حوالي أسبوع.
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو في ورطة.. هل سيتخلى عنه بايدن في حال صدور مذكرة التوقيف؟
lebanon 24
03/05/2024 19:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت فلسطينيّاً في صيدا وضبطت 39 كيساً بحوزته.. ماذا في داخلها؟
lebanon 24
03/05/2024 19:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقيف إعلاميّة والحكم عليها بالسجن.. محاميتها تكشف تفاصيل مثيرة: تعرّضت للضرب
lebanon 24
03/05/2024 19:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية في البقاع.. توقيف مطلوبَين والجيش يعلن التفاصيل
lebanon 24
03/05/2024 19:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

توقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2024-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:45 | 2024-05-03
12:42 | 2024-05-03
12:35 | 2024-05-03
12:25 | 2024-05-03
11:50 | 2024-05-03
11:31 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24