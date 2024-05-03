الترك اجتمعت مع المنظمات غير الحكومية العاملة في محافظة النبطية

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ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعا موسعا في مكتبها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في محافظة النبطية، جرى خلاله البحث بموضوع زيادة احتياجات النازحين واللبنانيين الصامدين في المحافظة.وخلص الاجتماع الى العمل على إعادة تقييم الاحتياجات الضرورية للنازحين في ضوء طول أمد الحرب والاعتداءات الاسرائيلية، ومعرفة قدرات كل منظمة وامكاناتها على مستوى ملف النزوح في المحافظة، وضرورة التنسيق الدائم مع الجمعيات كافة لتفادي التكرار في التقديمات، وتقديم دعم للبلديات في ما خص احتواء النازحين.