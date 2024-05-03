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لبنان

وفد من "جمعيّة الإرشاد والإصلاح" زار فتفت لتهنئته بانتخابه نقيبًا لمُهندسي طرابلس

Lebanon 24
03-05-2024 | 09:21
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زار وفد من "جمعيّة الإرشاد والإصلاح" برئاسة المهندس جمال محيو، المهندس شوقي فتفت لتهنئته بانتخابه نقيبًا للمُهندسين في طرابلس.

وتمنّى الوفد التّوفيق للنّقيب فتفت في مهامّه، وقدّم له كتاب تهنئة جاء فيه: "تتقدّم منكم جمعيّة الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلاميّة رئيسًا وأعضاءً بالتّهنئة والمُباركة لانتخابكم رئيسًا لنقابة المهندسين في طرابلس والشّمال، وتُهديكم أطيب تحيّاتها وتمنيّاتها لكم بالتّوفيق والنّجاح في مهامّكم، سائلين المولى أن يُعينكم على هذه المسؤوليّة ويُبارك في جهودكم. وفي هذا المقام نؤكّد لكم بأنّ جمعيّة الإرشاد والإصلاح الخيريّة الإسلامية بكل فروعها المُنتشرة بفضل الله تعالى في معظم المحافظات اللّبنانيّة، يسرّها ويشرّفها أن تتعاون معكم ومع جميع أعضاء مجلس النّقابة لما فيه الخير في رعاية شؤون المجتمع اللّبنانيّ".
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بدوره، أثنى فتفت على دور الجمعيّة، وشدد على "أهميّة تضافر الجهود بين الجمعيّات عموماً، ونقابة المهندسين خصوصاً، لما فيه الخير للمجتمع والوطن".
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